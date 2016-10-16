Андрей Тихонов: Забили три, хотя могли больше
Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Соколом» (3:0) в матче 17-го тура ФНЛ.
- Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке. Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счёт не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у «Сокола» были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились.
После
этого матча команда из Красноярская поднялась на третье место таблицы, имея в
активе 27 очков.
Матч
Голы
Ломакин 3 (0:1). Малоян 29 (0:2). Чичерин 45 (0:3).
Состав
Сокол: Фёдоров, Пасько, Климов, Васянович, Ходырев (Семёнов, 59), Мануковский, Платика, Перченок (Дергачёв, 72), Хрущёв, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73)
Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Чернов, Ланин, Алиев (Тихонов М., 81), Иванов (Колев, 79), Ломакин, Камеш (Нивалдо, 64), Малоян (Козлов, 67)
Предупреждения:
Хрущёв, 26; Платика, 31 - Чичерин, 58
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция