Андрей Тихонов: Забили три, хотя могли больше

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Соколом» (3:0) в матче 17-го тура ФНЛ.

- Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке. Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счёт не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у «Сокола» были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились.

После этого матча команда из Красноярская поднялась на третье место таблицы, имея в активе 27 очков. В следующем туре «Енисей» 22 октября примет на своем поле ярославский «Шинник».