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Андрей Тихонов: Забили три, хотя могли больше

Александр Семкив
Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал победу своих подопечных над саратовским «Соколом» (3:0) в матче 17-го тура ФНЛ.

- Довольно удачно начали матч, забив гол практически в первой атаке. Потом контролировали игру, забили три, хотя могли больше. Во втором тайме ребята успокоились, хотя в перерыве мы говорили не расслабляться. Некоторые говорят, что счёт не отражает игры. Возможно, так и есть, потому что у «Сокола» были хорошие моменты, но это связано с тем, что наши игроки успокоились.

После этого матча команда из Красноярская поднялась на третье место таблицы, имея в активе 27 очков. В следующем туре «Енисей» 22 октября примет на своем поле ярославский «Шинник».

Матч

Сокол - Енисей - 0:3 (0:3)

Голы

Ломакин 3 (0:1). Малоян 29 (0:2). Чичерин 45 (0:3).

Состав

Сокол: Фёдоров, Пасько, Климов, Васянович, Ходырев (Семёнов, 59), Мануковский, Платика, Перченок (Дергачёв, 72), Хрущёв, Паштов (Домшинский, 59), Дудолев (Шпитальный, 73)

Енисей: Опарин, Чичерин, Гультяев, Васильев, Чернов, Ланин, Алиев (Тихонов М., 81), Иванов (Колев, 79), Ломакин, Камеш (Нивалдо, 64), Малоян (Козлов, 67)

Предупреждения:

Хрущёв, 26; Платика, 31 - Чичерин, 58

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

15 октября 16:00, Локомотив, Онлайн-трансляция

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