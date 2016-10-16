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Этот день в истории. Андрею Тихонову – 46!

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Андрей Тихонов
Андрей ТихоновИсточник: Sovsport.ru

Сегодня, 16 октября, 46 лет исполнилось экс-капитану московского «Спартака», ныне тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.

Полузащитник начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в «Вымпеле» (Королев), через год перешел в реутовский «Титан». С 1992 по 2000 годы выступал за московский «Спартак», в составе красно-белых Тихононов восемь раз выигрывал чемпионат страны. 

В 2000 году главный тренер «Спартака» Олег Романцев выгнал Тихонова из команды за спад в игре и отсутствие мотивации. У футболиста начался новый период карьеры - Тихонов перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел четыре сезона, сыграл около 100 матчей.

Далее играл за «Химки» (2005-2007, 2011), «Крылья» (2008), «Локомотив» (Астана) (2009).

Завершил карьеру Тихонов в 2011 году в своем родном клубе «Спартак».

За национальную команду полузащитник выступал с 1996 по 2000 годы, провел за сборную 29 матчей, забил 1 мяч.  

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 2011 году в «Спартаке», проработал в московском клубе год и ушел в подмосковную «Спарту».

В 2013 году снова вернулся в «Спартак», работал ассистентом главного тренера, своего хорошего друга - Валерия Карпина. После его отставки, тоже покинул московскую команду.

С 2014 года Тихонов входил в тренерский штаб «Краснодара». 

14 июня 2016 года стало известно о назначении Андрея Титхонова главным тренером красноярского «Енисея», который вчера преподнес подарок своему тренеру в виде победы с крупным счетом над саратовским «Соколом» в матче 17-го тура ФНЛ.  После этой победы команда из Красноярска расположилась на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.

Отметим, что под руководством Тихонова «Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России. 

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