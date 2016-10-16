Этот день в истории. Андрею Тихонову – 46!
Сегодня, 16 октября, 46 лет исполнилось экс-капитану московского «Спартака», ныне тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.
Полузащитник
начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в «Вымпеле» (Королев), через
год перешел в реутовский «Титан». С 1992 по 2000 годы выступал за московский
«Спартак», в составе красно-белых Тихононов восемь раз выигрывал чемпионат
страны.
В
2000 году главный тренер «Спартака» Олег Романцев выгнал Тихонова из команды за
спад в игре и отсутствие мотивации. У футболиста начался новый период карьеры -
Тихонов перешел в «Крылья Советов». За самарский клуб он провел четыре сезона,
сыграл около 100 матчей.
Далее
играл за «Химки» (2005-2007, 2011), «Крылья» (2008), «Локомотив» (Астана)
(2009).
Завершил
карьеру Тихонов в 2011 году в своем родном клубе «Спартак».
За
национальную команду полузащитник выступал с 1996 по 2000 годы, провел за
сборную 29 матчей, забил 1 мяч.
Тренерскую
карьеру Тихонов начал в 2011 году в «Спартаке», проработал в московском клубе
год и ушел в подмосковную «Спарту».
В
2013 году снова вернулся в «Спартак», работал ассистентом главного тренера,
своего хорошего друга - Валерия Карпина. После его отставки, тоже покинул
московскую команду.
С
2014 года Тихонов входил в тренерский
штаб «Краснодара».
14 июня 2016 года стало известно о назначении Андрея Титхонова главным тренером красноярского «Енисея», который вчера преподнес подарок своему тренеру в виде победы с крупным счетом над саратовским «Соколом» в матче 17-го тура ФНЛ. После этой победы команда из Красноярска расположилась на третьей строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.
Отметим, что под руководством Тихонова «Енисей» выбил ЦСКА из Кубка России.