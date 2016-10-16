Инфантино планирует расширить состав участников клубного чемпионата мира до 16 команд
Президент ФИФА Джанни Инфантино планирует изменить формат проведения клубного чемпионата мира по футболу.
Функционер планирует увеличить количество участвующих в турнире команд с 7 до 16.
Ранее с аналогичной идеей расширения соревнования выступил совет директоров «Барселоны».
Клубный чемпионат мира на регулярной основе проводится с 2005 года. Турнир пришел на смену Межконтинентальному кубку.
В сентябре Джанни Инфантино предложил увеличить число участников финальных стадий чемпионатов мира по футболу с 32 до 40 или 48.
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