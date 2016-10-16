Кендалл Гроув: Шлеменко поймали на допинге, но он нашел лазейку и вернулся

Американский боец смешанного стиля Кендалл Гроув винтеврью Sherdog.com рассказал о предстоящем поединке против россиянина Александра Шлеменко в рамках турнира Bellator 162.

«Шлеменко отличается своей ударной техникой. Он нокаутировал многих бойцов. Думаю, что наш поединок понравится всем любителям ММА. Когда Александра поймали на допинге, многие не верили, что он вернется в клетку. Он нашел лазейку и вернулся. Надеюсь, что сейчас он чист. Он проигрывал сильным борцам Ортизу и Хэлси. Именно после этих поражений он начал употреблять допинг», - сказал Гроув.

Напомним, что поединок Шлеменко - Гроу состоится 22 октября рано утром по московскому времени.