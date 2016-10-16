Арсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-красную
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Суонси» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.
«Идеальный день мог закончиться очень плохо. Но дело уже сделано. Периодами мы играли в какой-то фантастический футбол, но при счете 2:0 потеряли концентрацию. При счете 3:1 это снова произошло. В меньшинстве могли забить четвертый, также могли и пропустить. В конце концов мы успешно закончили игру.
Оказавшись вдесятером, мы укрепили наши оборонительные редуты – каждый футболист был сосредоточен на выполнении своей работы.
Что касается удаления – наказание мне кажется слишком суровым, но это был умышленный удар. Нарушение тянуло на темно-желтую карточку, а судья показал ярко-красную», - сказал Венгер.
После этой встречи»канониры» поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как и у лидера чемпионата. В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро».
Матч
Голы
Уолкотт 26 (1:0). Уолкотт 33 (2:0). Сигурдссон 38 (2:1). Озил 57 (3:1). Борха 66 (3:2).
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Джака, Озил (Гиббс, 83), Касорла, Айвоби (Коклен, 68), Санчес (Окслейд-Чемберлен, 82), Уолкотт
Суонси: Фабиански, Тэйлор, Фернандес, Ноутон, Амат, Фер, Сигурдссон, Роутледж, Бриттон (Борха, 60), Корк (Ки Сун Ен, 71), Бэрроу (Ранхель, 83)
Предупреждения:
нет - Тэйлор, 48
Удаления:
Джака, 70 - нет
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция