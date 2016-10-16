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Арсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-красную

Александр Семкив
Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии
Арсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-красную
Источник: Reuters

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Суонси» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

«Идеальный день мог закончиться очень плохо. Но дело уже сделано. Периодами мы играли в какой-то фантастический футбол, но при счете 2:0 потеряли концентрацию. При счете 3:1 это снова произошло. В меньшинстве могли забить четвертый, также могли и пропустить. В конце концов мы успешно закончили игру.

Оказавшись вдесятером, мы укрепили наши оборонительные редуты – каждый футболист был сосредоточен на выполнении своей работы.

Что касается удаления – наказание мне кажется слишком суровым, но это был умышленный удар. Нарушение тянуло на темно-желтую карточку, а судья показал ярко-красную», - сказал Венгер.

После этой встречи»канониры» поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как и у лидера чемпионата.  В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро».

Матч

Арсенал - Суонси - 3:2 (2:1)

Голы

Уолкотт 26 (1:0). Уолкотт 33 (2:0). Сигурдссон 38 (2:1). Озил 57 (3:1). Борха 66 (3:2).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Джака, Озил (Гиббс, 83), Касорла, Айвоби (Коклен, 68), Санчес (Окслейд-Чемберлен, 82), Уолкотт

Суонси: Фабиански, Тэйлор, Фернандес, Ноутон, Амат, Фер, Сигурдссон, Роутледж, Бриттон (Борха, 60), Корк (Ки Сун Ен, 71), Бэрроу (Ранхель, 83)

Предупреждения:

нет - Тэйлор, 48

Удаления:

Джака, 70 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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