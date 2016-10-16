Арсен Венгер: Нарушение Джаки тянуло на темно-желтую карточку, но судья показал ярко-красную

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Суонси» (3:2) в матче восьмого тура чемпионата Англии.

«Идеальный день мог закончиться очень плохо. Но дело уже сделано. Периодами мы играли в какой-то фантастический футбол, но при счете 2:0 потеряли концентрацию. При счете 3:1 это снова произошло. В меньшинстве могли забить четвертый, также могли и пропустить. В конце концов мы успешно закончили игру.

Оказавшись вдесятером, мы укрепили наши оборонительные редуты – каждый футболист был сосредоточен на выполнении своей работы.

Что касается удаления – наказание мне кажется слишком суровым, но это был умышленный удар. Нарушение тянуло на темно-желтую карточку, а судья показал ярко-красную», - сказал Венгер.

После этой встречи»канониры» поднялись на второе место турнирной таблицы, имея 19 очков, как и у лидера чемпионата. В следующем туре лондонцы 22 октября примут на своем поле «Мидлсбро».