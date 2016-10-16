Возняцки выиграла 25-й турнир в карьере
Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира WTA в Гонконге.
Финальный матч Возняцки с француженкой Кристиной Младенович продолжался 2 часа и 40 минут. Он завершился со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу Каролин.
Second title of 2016 for @CaroWozniacki! 👏 pic.twitter.com/n8oC4b7lI4— WTA (@WTA) 16 октября 2016 г.
Для 26-летний Возняцки этот титул стал вторым в текущем сезоне и 25-м за карьеру. В данный момент датчанка занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.
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