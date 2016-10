Возняцки выиграла 25-й турнир в карьере

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки стала победительницей турнира WTA в Гонконге.

Финальный матч Возняцки с француженкой Кристиной Младенович продолжался 2 часа и 40 минут. Он завершился со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:2 в пользу Каролин.

Second title of 2016 for @CaroWozniacki! 👏 pic.twitter.com/n8oC4b7lI4