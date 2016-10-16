Энди Маррэй выиграл «Мастерс» в Шанхае

Вторая ракетка мира британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP, завершившегося в Шанхае.

В финальном матче Маррэй играл с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который в субботу смог остановить на стадии полуфинала Новака Джоковича.

В первом сете британец оказался сильнее на тай-брейке, а вторую партию он взял уже без особого сопротивления со стороны оппонента.

Сегодня Энди выполнил 8 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

Турнир ATP

Шанхай (Китай)

Серия «Мастерс»

Закрытые корты. Покрытие - хард

Призовой фонд - 7 655 640 долларов США

Финал







