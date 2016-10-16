Энди Маррэй выиграл «Мастерс» в Шанхае
Вторая ракетка мира британец Энди Маррэй стал победителем турнира ATP, завершившегося в Шанхае.
В финальном матче Маррэй играл с испанцем Роберто Баутистой-Агутом, который в субботу смог остановить на стадии полуфинала Новака Джоковича.
В первом сете британец оказался сильнее на тай-брейке, а вторую партию он взял уже без особого сопротивления со стороны оппонента.
Сегодня Энди выполнил 8 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки. Матч продолжался 1 час и 36 минут.
Турнир ATP
Шанхай (Китай)
Серия «Мастерс»
Закрытые корты. Покрытие - хард
Призовой фонд - 7 655 640 долларов США
Финал
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Маррэй Э. (Великобритания) - 6:7, 1:6
Место и дата
16 октября 11:30, , Онлайн-трансляция
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