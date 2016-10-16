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ROX Tigers пробилась в полуфинал чемпионата мира по League of Legends

Дмитрий Галкин
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Южнокорейская команда ROX Tigers вышла в полуфинал чемпионата мира по League of Legends.

В четвертьфинальном матче корейцы победили китайский коллектив EDward Gaming со счетом 3:1. В полуфинальном матче ROX Tigers встретится с SK Telecom T1.

В последнем четвертьфинальном матче сыграют Albus NoX Luna и H2K. Игра пройдет в ночь с 16 на 17 октября в 1:00 по МСК. Победитель пары сразится с Samsung Galaxy. 

Гранд-финал чемпионата мира состоится 29 октября в Лос-Анджелесе, США. Призовой фонд турнира достиг отметки 4,1 млн долларов и продолжит расти до окончания турнира.

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