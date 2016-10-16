Валерий Мясников: Шлеменко спокойно может перебить Гроува в стойке

Известный российский боец смешанного стиля Валерий Мясников, выступающий в промоутерской компании M-1 Global, прокомментировал предстоящий поединок между Александром Шлеменко и Кендаллом Гроувом на турнире Bellator 162, который состоится 21 октября.

- Конечно, я буду следить за этим поединком. ММА такой вид спорта, где сложно угадать, кто победит. Буду болеть за Шлеменко. Надеюсь, что благодаря своему характеру и харизме, он сможет нокаутировать соперника. Гроув очень неудобный и высокий оппонент, но он уже был нокаутирован раньше, а у Александра пушечный удар. Думаю, Шлеменко будет нацелен на нокаут.

- Сможет ли Шлеменко после скандала с допингом вернуть себе звание чемпиона организации?

- Конечно, все зависит от Александра. Он находится в хорошей форме, не изменяет своему стилю и выступает зрелищно. Считаю, что он проведет поединок в стойке, будет давить и поджимать Гроува. В ударке он сможет спокойно перебить американца, да и защита у Александра хорошая от тейкдаунов, - сказал Валерий Мясников в интервью «Советскому спорту».