Паскаль Верляйн: Мы выступаем лучше, чем ожидали
Пилот команды «Манор» Паскаль
Верляйн поделился впечатлениями от выступления в текущем сезоне. Он отметил,
что доволен результатами.
«Пока все очень довольны. Моей целью было набраться опыта и узнать как можно больше информации о Формуле-1, ведь я впервые за три года сел за руль одноместного автомобиля. Я узнал многое об автомобиле, трассах, шинах – никогда не доводилось раньше выступать на резине Pirelli – и в целом о Формуле 1. В прошлом году никто не мог представить, что мы заработаем очко в этом сезоне. Мы выступаем лучше, чем ожидали.
Самая
важная гонка прошла в Австрии. Возможно, что благодаря сотрудничеству с «Мерседесом»
и опыту за рулем их автомобиля, я помог команде сделать шаг вперед. В этом сезоне
всё идет так, как нужно», - цитирует Верляйна Autosport.
В текущем сезоне Паскаль
Верляйн набрал одно очко, которое пока стало единственным для команды в сезоне.