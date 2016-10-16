Паскаль Верляйн: Мы выступаем лучше, чем ожидали

Пилот команды «Манор» Паскаль Верляйн поделился впечатлениями от выступления в текущем сезоне. Он отметил, что доволен результатами.

«Пока все очень довольны. Моей целью было набраться опыта и узнать как можно больше информации о Формуле-1, ведь я впервые за три года сел за руль одноместного автомобиля. Я узнал многое об автомобиле, трассах, шинах – никогда не доводилось раньше выступать на резине Pirelli – и в целом о Формуле 1. В прошлом году никто не мог представить, что мы заработаем очко в этом сезоне. Мы выступаем лучше, чем ожидали.

Самая важная гонка прошла в Австрии. Возможно, что благодаря сотрудничеству с «Мерседесом» и опыту за рулем их автомобиля, я помог команде сделать шаг вперед. В этом сезоне всё идет так, как нужно», - цитирует Верляйна Autosport.

В текущем сезоне Паскаль Верляйн набрал одно очко, которое пока стало единственным для команды в сезоне.