Фелипе Масса: Я буду приезжать на некоторые гонки в следующем сезоне

Бразильский пилот «Уильямс» Фелипе Масса, объявивший о завершении карьеры по окончании сезона, сказал, что будет посещать «корлевские гонки» в следующем сезоне.

«Думаю, я буду приезжать на некоторые гонки, работая с теми или иными компаниями и используя мой имидж. Если буду сотрудничать с телевидением, возможно, это будет пять гонок за сезон, что нельзя назвать настоящей работой», - сказал Масса.

Напомним, после 18 этапов нынешнего сезона 35-летний бразилец расположился на 10-й строчке личного зачета, имея в активе 43 очка.