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Инспектор ФИФА: Нарушение Кудряшова не заслуживало красной карточки

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал спорный эпизод с удалением Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов». 

- Нарушение Кудряшова на Зобнине незаслуживало краснуой карточки. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько велика, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на причинение вреда здоровью человека, то это желтая карточка. Что это значит: если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею — тогда это красная карточка, - рассказал Бартфельд.

Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арене» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас. 

«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.

Голосование: Справедливо ли удалили Кудряшова?

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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