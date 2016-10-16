Инспектор ФИФА: Нарушение Кудряшова не заслуживало красной карточки
Судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал спорный эпизод с удалением Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».
- Нарушение Кудряшова на Зобнине незаслуживало краснуой карточки. Во-первых, Федор не видел соперника. Во-вторых, сила удара не была настолько велика, чтобы судья имел основание удалять игрока. И последнее: по правилам, если грубый прием имеет среднюю силу и не направлен на причинение вреда здоровью человека, то это желтая карточка. Что это значит: если бы шипы были направлены на незащищенную кость, голову или шею — тогда это красная карточка, - рассказал Бартфельд.
Напомним, по ходу матча «Спартак» - «Ростов» на «Открытие Арене» были удалены с поля два защитника гостей - Федор Кудряшов и Сесар Навас.
«Спартак» благодаря субботней победе вернул себе лидерство в чемпионате России.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция