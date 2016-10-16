Илья Щеглов: У Шлеменко достаточно опыта, чтобы победить Гроува

Российский боец смешанного стиля Илья Щеглов, выступающий в промоутерской компании ACB, считает, что у Александра Шлеменко хорошие шансы добиться победы в поединке против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который пройдет 21 октября.

- Обязательно буду следить за боем. Верю, в Александра Шлеменко. Верю в его силу и целеустремленность. Он обязательно одержит победу. Гроув высокий парень, но это будет не первый и не последний тяжелый поединок в карьере Саши. У него достаточно опыта, чтобы решить этот вопрос, - сказал Илья Щеглов «Советскому спорту».