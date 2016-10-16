Шведский арбитр Стрембергссон будет работать на матче ЦСКА – «Монако»
Стало известно,
кто будет обслуживать матч группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако».
Главным арбитром стал швед Мартин Стрембергссон.
Судьями на линии
в этом матче будут работать Даниэль Густавссон и Йоаким Амри Нильссон. Дополнительные арбитры за воротами - Мохаммед аль-Хаким и Гленн Нюберг. Четвертым
арбитром будет Пер Брогевик.
Матч ЦСКА – «Монако» состоится 18 октября. Начало в 21:45 по Москве.
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