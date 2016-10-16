Шведский арбитр Стрембергссон будет работать на матче ЦСКА – «Монако»

читайте также

Олег Корнаухов: Гордюшенко может стать ведущим игроком ЦСКА Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитник армейского клуба Астемир Гордюшенко со временем может стать одним из лидеров команды.

Дмитрий Булыкин: Матч с ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве» Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что встреча 11-го тура РФПЛ против московского ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в стане железнодорожников.

Рибери пропустит две-три недели из-за травмы Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пропустить от двух до трех недель из-за травмы. У полузащитника мышечное повреждение.

Леонид Слуцкий: Перед матчем с «Уфой» понимали, что состояние Траоре неоптимальное Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему нападающий Ласина Траоре остался на скамейке запасных в матче с «Уфой» (1:0) в десятом туре РФПЛ.

Марио Фернандес: Через год надеюсь дать интервью по-русски Защитник ЦСКА Марио Фернандес сообщил, что в следующем году планирует давать интервью на русском языке.

ЦСКА – «Уфа». Гости не нанесли ни одного удара в створ ворот В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.

Дмитрий Ефремов: Если «Оренбург» сохранит место в РФПЛ, то, возможно, и останусь в клубе Выступающий за «Оренбург» на правах аренды полузащитник Дмитрий Ефремов не исключает возможности остаться в клубе дольше, чем на один сезон, при условии, что команда будет и дальше играть в Российской футбольной премьер-лиге.

«Уфа» многоликая. Как команда Гончаренко играла со «Спартаком» и как – с ЦСКА Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин сравнивает игровые показатели «Уфы» в матчах с московскими клубами – «Спартаком» и ЦСКА.

Матч ЦСКА – «Уфа» посетили всего 9800 человек В матче 10-го тура премьер-лиги ЦСКА на своем поле обыграл «Уфу» – 1:0.

Азамат Засеев: В матче с ЦСКА «Уфе» не повезло Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев поделился впечатлениями после матча против ЦСКА в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

Марио Фернандес: Не хочу знать причины отстранения Еременко Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился своим мнением о временном отстранении от футбола полузащитника Романа Еременко. Он сказал, что ему неинтересны причины этого.

Леонарду Жардим: Завтра мы отдохнем и будем готовиться к матчу с ЦСКА Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился впечатлениями после матча против «Тулузы» в десятом туре чемпионата Франции. Напомним, что его команда уступила со счетом 1:3.

Евгений Гинер: Ходят слухи, что я банкрот... Президент ПФК ЦСКА после победы над «Уфой» вышел к прессе и сделал ряд важных заявлений.

Евгений Гинер: У нас есть вопросы к УЕФА по отстранению Еременко Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал временное отстранение от футбола полузащитника команды Романа Еременко. Он отметил, что клуб ведет диалог с УЕФА по этому поводу.

«Тулуза» одержала волевую победу над «Монако», забив два мяча за три минуты В матче девятого тура Лиги 1 «Тулуза» на своем поле одержала волевую победу над «Монако» (3:1).

ЦСКА – «Уфа». Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич провел 450-й матч в чемпионатах России. Это произошло в матче десятого тура чемпионата России против «Уфы» (1:0).

Леонид Слуцкий: К матчу с «Монако» Акинфеев должен восстановиться Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий назвал победу над «Уфой» (1:0) в 10-м туре РФПЛ тяжелой, но заслуженной.

Виктор Гончаренко: Недоработали при стандарте Главный тренер «Уфы» посетовал на то, что его команда ошиблась на «стандарте» и сказал, что на такой стадионе плохо играть нельзя.

Теряя бойцов, набирая очки. Как ЦСКА обошел «Спартак» На матч против «Уфы» ЦСКА вышел без трех ключевых игроков основного состава. Несмотря на это, армейцы одержали победу.