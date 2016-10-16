Жозе Моуринью: Матч с «Ливерпулем» будет обычной работой , от которой хочу получить удовольствие

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Лично для меня матч с «Ливерпулем» будет такой же работой – я иду туда, чтобы сыграть в свой футбол, сделать свою работу и получить от неё удовольствие, как это обычно бывает. Но быть тренером «Манчестер Юнайтед» - это немного больше, чем быть тренером другого клуба, поэтому я не могу сравнивать противостояние того же «Челси» с «Ливерпулем» с противостоянием «Юнайтед» и «Ливерпуля».

Я с нетерпением жду этого матча, мне всегда нравилось играть на «Энфилде». Я много раз побеждал там, но без поражений тоже не обошлось. Я выигрывал большие матчи, я проигрывал большие матчи, так что я не могу сказать, что люблю играть там, потому что постоянно побеждаю, это будет неправдой. Мне нравится атмосфера на этом стадионе», - сказал Моуринью.

Напомним, матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.