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Жозе Моуринью: У «Ливерпуля» хорошая команда

Александр Семкив
Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Будет ли «Ливерпуль» нашим конкурентом в борьбе за титул? Мне особо нечего сказать по этому поводу, вам надо спрашивать Клоппа. Всё, что я могу сказать, это то, что у них хорошая команда.  

«Тем не менее, сезон для меня – это не предстоящий матч с «Ливерпулем», и матч с ними на «Олд Траффорд» в январе. Сезон состоит из множества матчей, множества очков, в том числе и потерянных».

Напомним, матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.

Матч

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Место и дата

17 октября 22:00, Энфилд, Текстовая трансляция


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