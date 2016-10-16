Жозе Моуринью: У «Ливерпуля» хорошая команда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Будет ли «Ливерпуль» нашим конкурентом в борьбе за титул? Мне особо нечего сказать по этому поводу, вам надо спрашивать Клоппа. Всё, что я могу сказать, это то, что у них хорошая команда.

«Тем не менее, сезон для меня – это не предстоящий матч с «Ливерпулем», и матч с ними на «Олд Траффорд» в январе. Сезон состоит из множества матчей, множества очков, в том числе и потерянных».

Напомним, матча «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.