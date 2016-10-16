Карл-Хайнц Румменигге: Игра, показанная в матче с «Айнтрахтом», была недостойна «Баварии»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге остался недоволен игрой команды в матче с «Айнтрахтом» (2:2).

- Показанная в субботу игра была недостойна «Баварии». Мы не так часто испытываем подобные эмоции. Учитывая то, как мы играли, должны быть довольны ничьей. «Бавария» должна играть с другим отношением к делу, - заявил Румменигге.

Напомним, «Айнтрахт» дважды сумел отыграться по ходу матча с «Баварией». Франкфуртцы удержали ничейный результат, заканчивая встречу в меньшинстве.

Безвыигрышная серия «Баварии» под руководством Карло Анчелотти достигла трех матчей.