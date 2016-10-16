Карл-Хайнц Румменигге: Игра, показанная в матче с «Айнтрахтом», была недостойна «Баварии»
Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге остался недоволен игрой команды в матче с «Айнтрахтом» (2:2).
- Показанная в субботу игра была недостойна «Баварии». Мы не так часто испытываем подобные эмоции. Учитывая то, как мы играли, должны быть довольны ничьей. «Бавария» должна играть с другим отношением к делу, - заявил Румменигге.
Напомним, «Айнтрахт» дважды сумел отыграться по ходу матча с «Баварией». Франкфуртцы удержали ничейный результат, заканчивая встречу в меньшинстве.
Безвыигрышная серия «Баварии» под руководством Карло Анчелотти достигла трех матчей.
Матч
Айнтрахт - Бавария - 2:2 (1:1)
Голы
Роббен 10 (0:1). Хусти 43 (1:1). Киммих 62 (1:2). Фабиан 78 (2:2).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Вальехо, Чендлер, Абрахам, Эктор (Тарашай, 70), Хусти, Маскарель, Фабиан, Ребич (Хасебе, 67), Майер (Хргота, 77)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам, Боатенг, Роббен (Рафинья, 76), Алонсо (Саншеш, 46), Киммих, Алькантара, Коман (Левандовски, 67), Мюллер
Предупреждения:
Эктор, 8; Хусти, 34; Чендлер, 86; Градечки, 90 - Алонсо, 21; Хуммельс, 31; Саншеш, 65; Лам, 75
Удаления:
Хусти, 65 - нет
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
15 октября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция