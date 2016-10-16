«Алавес» и «Малага» сыграли вничью
Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Малагой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Первый мяч на девятой минуте забил Дейверсон. В концовке Роберто Росалес сравнял результат. «Алавес» набрал 10 очков и занимает девятое место в чемпионате Испании. У «Малаги» девять очков и 13-е место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Голы
Дейверсон 9 (1:0). Росалес 85 (1:1).
Состав
Алавес: Пачеко, Льоренте М., Лагуардия, Вигарай, Эрнандес, Феддал, Катаи (Собрино, 79), Гарсия М., Камараса (Гарсия Р., 90), Эдгар (Токеро, 74), Дейверсон
Малага: Камени, Рикка (Эн-Насири, 46), Вильянуэва, Торрес, Росалес, Льоренте (Хуанпи, 20 , 90), Кастро (Родригес, 67), Форналс, Карлос, Камачо, Рамирес
Предупреждения:
Гарсия М., 66; Токеро, 76; Камараса, 90 - Росалес, 58; Эн-Насири, 68; Хуанпи, 70
Удаления:
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
16 октября 13:00, Мендисорроса, Онлайн-трансляция