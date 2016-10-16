Юрген Клопп: Матч с «Ливерпулем» для «Юнайтед» важнее, чем для других команд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клоп поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед», который пройдет в рамках восьмого тура чемпионата Англии.

«Вы не можете и не должны игнорировать особые условия такого матча. Вам нужно быть готовыми, вам нужно знать, что для «Юнайтед» эта игра важнее, чем для других команд, с которыми мы встречались. Плюс ко всему, вам нужно помнить об особом уровне их отдельных игроков и команды в целом, что делает эту игру еще более особенной. Они действительно знают, что такое футбол. У них большой опыт. Они сохраняют спокойствие в нужные моменты, и им не нужно демонстрировать выступление мирового класса, чтобы выиграть матч», - сказал Клопп на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра и начнется в 22:00 по московскому времени.