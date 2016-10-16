«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежных команд
Матч десятого тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Арсенала».
В составе победителей отличились Роман Изотов, Артем Мингазов и Джамшед Максумов. «Арсенал» набрал четыре очка и пока остается последним в турнирной таблице. У «Краснодара» 11 очков и 11 место.
Молодежное первенство
10-й тур
Матч
Арсенал (мол) - Краснодар (мол) - 3:0 (2:0)
Голы
Изотов 12 (1:0). Мингазов 32 (2:0). Максумов 90 (3:0).
Состав
Арсенал (мол): Березин, Доронин (Лукив, 88), Борисов, Осипов, Норматов, Рукас, Потапов (Голуб, 46), Мингазов (Чернов, 90), Аджоев (Максумов, 73), Ивакин (Лобзин, 75), Изотов (Пекулов, 90)
Краснодар (мол): Сафонов, Бочко (Мартынов, 46), Насонкин (Макоев, 64), Бородин, Голубев, Мацукатов, Текучёв (Куражов, 56), Уткин, Сулейманов, Игнатьев (Манько, 84), Сергеев Н. (Яськов, 69)
Предупреждения:
Место и дата
16 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция