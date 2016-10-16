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«Арсенал» обыграл «Краснодар» в матче молодежных команд

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура молодежного первенства России между «Арсеналом» и «Краснодаром» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Арсенала».

В составе победителей отличились Роман Изотов, Артем Мингазов и Джамшед Максумов. «Арсенал» набрал четыре очка и пока остается последним в турнирной таблице. У «Краснодара» 11 очков и 11 место.

Молодежное первенство

10-й тур

Матч

Арсенал (мол) - Краснодар (мол) - 3:0 (2:0)

Голы

Изотов 12 (1:0). Мингазов 32 (2:0). Максумов 90 (3:0).

Состав

Арсенал (мол): Березин, Доронин (Лукив, 88), Борисов, Осипов, Норматов, Рукас, Потапов (Голуб, 46), Мингазов (Чернов, 90), Аджоев (Максумов, 73), Ивакин (Лобзин, 75), Изотов (Пекулов, 90)

Краснодар (мол): Сафонов, Бочко (Мартынов, 46), Насонкин (Макоев, 64), Бородин, Голубев, Мацукатов, Текучёв (Куражов, 56), Уткин, Сулейманов, Игнатьев (Манько, 84), Сергеев Н. (Яськов, 69)

Предупреждения:

Мингазов, 64 - Мацукатов, 55

Место и дата

16 октября 13:00, ДЮСШ «Арсенал», Онлайн-трансляция

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