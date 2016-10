Кличко и Джошуа согласовали условия контракта на проведение боя

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года.

- Дело теперь только за тем, чтобы получить добро от санкционирующих организаций. Сделку между собой бойцы уже заключили.



Я не думаю, что это правильный бой для Джошуа, но это и делает событие по-настоящему интригующим: поединок молодой суперзвезды с парнем, который доминировал в этом весе долгие годы, - заявил Хирн, представляющий интересы Энтони.

