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Кличко и Джошуа согласовали условия контракта на проведение боя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года. 

- Дело теперь только за тем, чтобы получить добро от санкционирующих организаций. Сделку между собой бойцы уже заключили.

Я не думаю, что это правильный бой для Джошуа, но это и делает событие по-настоящему интригующим: поединок молодой суперзвезды с парнем, который доминировал в этом весе долгие годы, - заявил Хирн, представляющий интересы Энтони.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа - Кличко может состояться в Манчестере 10 декабря.

Владимир Кличко в октябре должен был провести повторный бой с Тайсоном Фьюри за чемпионские титулы WBA и WBO, однако англичанин добровольно отказался от своих поясов. В ближайшее время он будет проходить курс лечения от депрессии. 


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