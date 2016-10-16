Олег Шатов: Испытываю двоякие чувства после гола «Уралу»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о первом тайме матча против «Урала».

- Приятно забивать всегда, но «Уралу» забил первый раз после ухода из этой команды - двоякие чувства. Но самое главное, что благодаря этому голу мы ушли на перерыв с преимуществом в счете, - отметил Шатов в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, после первого тайма «Зенит» ведет 1:0. Гол на счету Олега Шатова. Sovsport.ru. ведет текстовую трансляцию матча.

Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.