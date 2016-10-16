Олег Шатов: Испытываю двоякие чувства после гола «Уралу»
Полузащитник «Зенита»
Олег Шатов поделился мнением о первом тайме матча против «Урала».
- Приятно забивать
всегда, но «Уралу» забил первый раз после ухода из этой команды -
двоякие чувства. Но самое главное, что благодаря этому голу мы ушли на перерыв
с преимуществом в счете, - отметил Шатов в эфире телеканала «Наш
футбол».
Напомним, после первого тайма «Зенит» ведет 1:0. Гол на счету Олега Шатова. Sovsport.ru. ведет текстовую трансляцию матча.
Шатов выступал за «Урал» с 2007 по 2011 год.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция