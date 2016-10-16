Российский легкоатлет лишен победы в марафоне, главный приз отдадут американцу

Алексей Трошкин будет лишен титула победителя марафона, который прошел в начале октября на Нормандских островах.

Трошкин показал результат 2:18.28, и это была третья подряд победа в традиционном соревновании на острове в проливе Ла-Манш. Однако из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики наши спортсмены не могут выступать на соревнованиях под эгидой ИААФ. Алексею придется вернуть медаль и 2500 фунтов призовых. Победу отдадут второму призеру американцу Кристоферу Заблоцки.