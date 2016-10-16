В Самаре олимпийцы Рио выступили в роли артистов цирка

В Самарском цирке завершилась предновогодняя фотосессия с участием ведущих спортсменов губернии – участников Олимпиады-2016 в Рио, тех, кто завоевал лицензии на Паралимпиаду, и артистов цирка VITALI под руководством народного артиста России Виталия Воробьева, сообщает корреспондент Sovsport.ru в Самаре Сергей Волков.

Недавно Центр подготовки спортивных команд Самарской области подписал договор о взаимном сотрудничестве с Самарским цирком имени Олега Попова. Первым шагом стало проведение мастер-классов олимпийцев Рио во время антрактов цирковых представлений для привлечения детей в спорт. Параллельно шла работа по подготовке новогоднего календаря Центра на 2017 год. В прошлом году уже вышел в свет необычный новогодний календарь: звезды самарского спорта сфотографировали сь на фоне военной авиатехники в виде летчиков. На этот раз местом съемок ведущих атлетов губернии стала арена Самарского цирка.

Большая работа по подготовке новогоднего календаря уже проделана. Но на этом плодотворное сотрудничество с цирком не заканчивается. Впереди звезд спорта Самарской губернии ждут новые уникальные фотосессии с артистами новой цирковой труппы, которая скоро сменит творческую группу VITALI. Не исключено, что эти уникальные съемки мы скоро увидим на одном из спортивных телеканалов.