19 октября КДК РФС рассмотрит беспорядки на матче «Факел» - «Динамо»

До и во время матча 17-го тура первенства ФНЛ между «Факелом» и «Динамо» (2:1). произошли беспорядки. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, этот эпизод будет рассматривать КДК РФС.

«К сожалению, матч был омрачен целым рядом инцидентов, возникших по ходу игры между болельщиками встречавшихся команд. В результате арбитр даже был вынужден увести во втором тайме на некоторое время футболистов в раздевалки.

После получения всех необходимых документов дисциплинарные органы РФС вынесут соответствующие решения (очередное заседание КДК РФС состоится в среду, 19 октября, начало в 14:00), которые находятся в спортивной плоскости. Мы также очень надеемся, что правоохранительные органы Воронежской области со своей стороны сделают все возможное, чтобы виновники беспорядков были наказаны», - говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Ранее стало известно, что по итогам беспорядков были задержаны девять человек. Матч по ходу второго тайма был прерван примерно на 10 минут, после того как фанаты гостей зажгли петарды и несколько из них кинули в сторону трибун, на которых расположились болельщики «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами.

Также сообщалось, что трое болельщиков из Москвы и один воронежский полицейский получили ранения в результате столкновений перед матчем.