Анонсированы группы турнира ESWC по CS:GO

Организаторы Electronic Sports World Cup 2016 анонсировали распределение команд по группам.



Группа А: Space Soldiers, iGame.com, Red Instinct, GEX.

Группа В: Heroic, Bravado, LDLC, Overcome.

Группа С: Gambit, Bpro, Norse, GODSENT Academy.

Группа D: ALTERNATE aTTaX, Tricked, FIVE, FTW.

Группа E: Kinguin, Wyvern, Preparation, SectorOne.

Группа F: PENTA, Epsilon, PRIDE, Temp.no.

Группа G: ENCE, Rogue, fnatic Academy, paiN.

Группа H: Luminosity, k1ck oldschool, Tengri, WE GOT GAME.



Групповая стадия пройдет формате double-elimination с матчами bo1. Два сильнейших коллектива из каждой группы попадут в сетку single-elimination с матчами bo3.



Electronic Sports World Convention 2016 пройдет в Париже с 27 по 30 в рамках фестиваля Paris Games Week 2016. Призовой фонд турнира составит 75 000 долларов и будет распределен следующим образом:



1 место - 20 000 долларов

2 место - 15 000 долларов

3-4 место - 10000 долларов

5-8 место - 5000 долларов



