Партнеры по сборной и одноклубники Озила оригинально поздравили его с днем рождения (видео)

Партнеры Месута Озила по сборной Германии, «Арсеналу» и мадридскому «Реалу», за который немец ранее выступал, оригинально поздравили полузащитника с 28-летием.

Футболисты Джером Боатенг, Илкай Гюндоган, Санти Касорла, Хаби Алонсо, Лука Модрич, Сами Хедира, Шкодран Мустафи, Петр Чех, Пер Мертесакер, Лукас Подольски, Марио Гетце,Оливье Жиру, Серхио Рамос, Гранит Джака и другие в оригинальном видео поздравили Озила с днем рождения.

«Спасибо всем моим друзьям, товарищам по команде и конечно моим поклонникам за поздравления с днем рождения», - написал в фейсбуке Озил.

Напомним, что вчера, 15 октября в день своего 28-летия немец забил победный гол в ворота «Суонси» в матче восьмого тура чемпионата Англии.