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Партнеры по сборной и одноклубники Озила оригинально поздравили его с днем рождения (видео)

Александр Семкив
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Партнеры Месута Озила по сборной Германии, «Арсеналу» и мадридскому «Реалу», за который немец ранее выступал, оригинально поздравили полузащитника с 28-летием.

Футболисты Джером Боатенг, Илкай Гюндоган, Санти Касорла, Хаби Алонсо, Лука Модрич, Сами Хедира, Шкодран Мустафи, Петр Чех, Пер Мертесакер, Лукас Подольски, Марио Гетце,Оливье Жиру, Серхио Рамос, Гранит Джака и другие в оригинальном видео поздравили Озила с днем рождения.

«Спасибо всем моим друзьям, товарищам по команде и конечно моим поклонникам за поздравления с днем рождения», - написал в фейсбуке Озил.

Напомним, что вчера, 15 октября в день своего 28-летия немец забил победный гол в ворота «Суонси» в матче восьмого тура чемпионата Англии.

Матч

Арсенал - Суонси - 3:2 (2:1)

Голы

Уолкотт 26 (1:0). Уолкотт 33 (2:0). Сигурдссон 38 (2:1). Озил 57 (3:1). Борха 66 (3:2).

Состав

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Джака, Озил (Гиббс, 83), Касорла, Айвоби (Коклен, 68), Санчес (Окслейд-Чемберлен, 82), Уолкотт

Суонси: Фабиански, Тэйлор, Фернандес, Ноутон, Амат, Фер, Сигурдссон, Роутледж, Бриттон (Борха, 60), Корк (Ки Сун Ен, 71), Бэрроу (Ранхель, 83)

Предупреждения:

нет - Тэйлор, 48

Удаления:

Джака, 70 - нет

Судья:

Джонатан Мосс (Англия)

Место и дата

15 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция

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