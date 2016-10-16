«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью
Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Аталантой» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Фиалки» с девятью очками занимают 13-е место в чемпионате Италии. У «Аталанты» десять очков и 11-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
Матч
Фиорентина - Аталанта - 0:0
Состав
Фиорентина: Тэтэрушану, Астори, Милич (Тельо, 59), Гонсало, Сальседо, Бадель, Валеро, Санчес Морено (Весино, 59), Бернардески, Калинич, Бабакар (Сарате, 83)
Аталанта: Бериша, Масьелло, Конти, Толой, Кальдара (Стендардо, 46), Драме, Куртич (Гальярдини, 68), Кесси, Петанья, Фройлер, Гомес (Д'Алессандро, 89)
Предупреждения:
Бадель, 14; Астори, 66; Весино, 71 - Кальдара, 9; Драме, 48; Гальярдини, 79
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
16 октября 13:30, Артемио Франки, Онлайн-трансляция
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