«Фиорентина» и «Аталанта» сыграли вничью

Агент Буффона: Будет ли Буффон играть после 2018 года? Он может удивить

Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвана Мартино заявил, что вратарь может продолжить карьеру после чемпионата мира 2018 года в России.