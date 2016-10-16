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СКА - «Витязь». Коскинен - в воротах, Херсли впервые сыграет за армейцев

Юрий Якушин
Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

В воротах сыграет Микко Коскинен. Запасным вратарем заявлен Игорь Шестеркин.

Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Херсли, Тихонов - Прохоркин - Барабанов;

Четвертое звено: Рыков - Рукавишников, Дергачев - Коскиранта – Мозес.

Напомним, матч пройдет 16 октября в Петербурге и начнется в 17:00. Spb.Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

Отметим, этот матч станет первым в составе СКА для шведского новичка армейцев Патрика Херсли 

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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