СКА - «Витязь». Коскинен - в воротах, Херсли впервые сыграет за армейцев
Тренерский штаб СКА определился с составом команды
на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
В воротах сыграет Микко Коскинен. Запасным вратарем заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено:
Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено:
Хафизуллин - Чудинов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Херсли, Тихонов - Прохоркин - Барабанов;
Четвертое звено:
Рыков - Рукавишников, Дергачев - Коскиранта – Мозес.
Напомним, матч пройдет 16 октября в Петербурге и начнется в 17:00. Spb.Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.
Отметим, этот матч станет первым в составе СКА для шведского новичка армейцев Патрика Херсли
Матч
Место и дата
16 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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