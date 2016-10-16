«Зенит» победил на выезде «Урал» и сравнялся по очкам со «Спартаком»

«Зенит» в матче 10-го тура РФПЛ обыграл в гостях «Урал» со счетом 2:0.

Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы.

После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.