«Зенит» победил на выезде «Урал» и сравнялся по очкам со «Спартаком»
«Зенит» в матче 10-го
тура РФПЛ обыграл в гостях «Урал» со счетом 2:0.
Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы.
После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция