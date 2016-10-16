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«Зенит» победил на выезде «Урал» и сравнялся по очкам со «Спартаком»

Юрий Якушин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

«Зенит» в матче 10-го тура РФПЛ обыграл в гостях «Урал» со счетом 2:0.

Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Напомним, следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», «Урал» 22 октября примет «Спартак». 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. 

После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.

Матч

Урал - Зенит - 0:2 (0:1)

Голы

Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).

Состав

Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу

Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69

Судья:

Игорь Федотов (Россия)

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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