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Бублик вышел в основную сетку Кубка Кремля

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский теннисист Александр Бублик пробился в основную сетку Кубка Кремля-2016.

В финале квалификации 19-летний Бублик переиграл белоруса Егора Герасимова со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2. 

Отметим, что в первом раунде квалификации Александр, занимающий 328-ю строчку в рейтинге ATP, выбил из борьбы соотечественника Андрея Рублева.

Матчи основной сетки Кубка Кремля пройдут в столичном спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября.

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