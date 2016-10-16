Бублик вышел в основную сетку Кубка Кремля
Российский теннисист Александр Бублик пробился в основную сетку Кубка Кремля-2016.
В финале квалификации 19-летний Бублик переиграл белоруса Егора Герасимова со счетом 7:6 (9:7), 4:6, 6:2.
Отметим, что в первом раунде квалификации Александр, занимающий 328-ю строчку в рейтинге ATP, выбил из борьбы соотечественника Андрея Рублева.
Матчи основной сетки Кубка Кремля пройдут в столичном спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября.
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