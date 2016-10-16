Юрий Чеботарев: Безбородов – профессионал, судейского заговора против «Ростова» нет
Работа на матче десятого тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0)
главного арбитра Владислава Безбородова не свидетельствует о судейском заговоре
против ростовчан. Об этом заявил бывший арбитр, инспектор РФПЛ и член судейско-инспекторского комитета Юрий
Чеботарев.
«Я как действующий
инспектор не имею права разбирать конкретные эпизоды матчей. Но то, что
Безбородов является профессионалом, арбитром очень высокой квалификации, это
бесспорно. Нет никакого судейского произвола или заговора по отношению к «Ростову».
Зачем такое выдумывать? Моменты в матчах всегда будут дискуссионными, ошибки
были, есть и будут. Единого мнения у всех не может быть», - цитирует
Чеботарева «Р-Спорт».
Напомним, что после матча тренер и игроки «Ростова» высказывали недовольство судейством. «Ростов» заканчивал матч вдевятером после двух удалений.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция