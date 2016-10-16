Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 2Зенит
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург0 : 0Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Чеботарев: Безбородов – профессионал, судейского заговора против «Ростова» нет

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Работа на матче десятого тура  чемпионата России «Спартак» - «Ростов» (1:0) главного арбитра Владислава Безбородова не свидетельствует о судейском заговоре против ростовчан. Об этом заявил бывший арбитр, инспектор РФПЛ и член судейско-инспекторского комитета Юрий Чеботарев.

«Я как действующий инспектор не имею права разбирать конкретные эпизоды матчей. Но то, что Безбородов является профессионалом, арбитром очень высокой квалификации, это бесспорно. Нет никакого судейского произвола или заговора по отношению к «Ростову». Зачем такое выдумывать? Моменты в матчах всегда будут дискуссионными, ошибки были, есть и будут. Единого мнения у всех не может быть», - цитирует Чеботарева «Р-Спорт».

Напомним, что после матча тренер и игроки «Ростова» высказывали недовольство судейством. «Ростов» заканчивал матч вдевятером после двух удалений.

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
РФПЛ. 10-й тур. «Урал» уступил «Зениту», «Арсенал» – «Краснодар» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.«Оренбург» - «Томь». Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче десятого тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Томью».Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак»Шатов впервые забил своим бывшим, а Павлюченко всерьез разозлился, но не отличился – Spb.Sovsport.ru с главными событиями в Екатеринбурге.«Зенит» победил на выезде «Урал» и сравнялся по очкам со «Спартаком»«Зенит» в матче 10-го тура РФПЛ обыграл в гостях «Урал» со счетом 2:0.Олег Шатов: Испытываю двоякие чувства после гола «Уралу»Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился мнением о первом тайме матча против «Урала».Инспектор ФИФА: Нарушение Кудряшова не заслуживало красной карточкиСудейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд прокомментировал спорный эпизод с удалением Федора Кудряшова в первом тайме матча 10-го тура чемпионата России «Спартак» - «Ростов».«Урал» – «Зенит». ОнлайнВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Зенит» из Санкт-Петербурга.Этот день в истории. Андрею Тихонову – 46!Этот день в истории. Андрею Тихонову – 46!Сегодня, 16 октября, 46 лет исполнилось экс-капитану московского «Спартака», ныне тренеру «Енисея» Андрею Тихонову.«Урал» - «Зенит». Анюков и Лодыгин - в основеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на матч 10-го тура РФПЛ против «Урала».Валерий Рейнгольд: Может ли «Урал» отнять очки у «Зенита»? Только при одном условииБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 10-го тура, в котором «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».Валерий Рейнгольд: Кудряшов – хулиган, а «Ростов» - грубая командаБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал правильными действия арбитра Владислава Безбородова, который удалил защитника «Ростова» Федора Кудряшова.«Спартак» – «Ростов». Ананидзе стал лучшим игроком матча по острым передачамВчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.«Спартак» – «Ростов». У красно-белых меньше процент бракаВчера в матче 10-го тура премьер-лиги «Спартак» на своем поле обыграл «Ростов» – 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Глушаков.Старая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила БорзыкинаСтарая новая тактика «Спартака». Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» разбирает центральный матч 10-го тура и объясняет, зачем Массимо Каррера сменил тактическую модель.Александр Бубнов: Вратарская позиция и центр обороны – слабые места «Зенита»Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 10-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».Сергей Андреев: Спартаковцы всю неделю ныли-ныли, и наныли. Так вести себя нельзяБывший главный тренер «Ростова», «Черноморца» и македонского «Вардара» Сергей Андреев поделился впечатлениями от матча «Спартак» - «Ростов» (1:0) в 10-м туре чемпионата России.Кристиан Нобоа: Вдевятером мы играли лучше, чем 11 человек «Спартака». Но такие решения судьи - это не ошибкаПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа возмущен судейством Владислава Безбородова в матче 10-го тура чемпионата России против «Спартака».Евгений Ловчев: Не вижу у «Спартака» игрыЕвгений Ловчев: Не вижу у «Спартака» игрыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – об игре 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:0).Двусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия ЦыбаневаДвусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия ЦыбаневаВ субботу на «Открытии Арене» давали футбол с двойным дном.«Оренбург» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 16:30 мскВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Томь».

Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Владислав Безбородов
Владислав Безбородоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение