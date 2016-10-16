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Артем Милевский: «Тосно» уверенно движется в премьер-лигу

Максим Кравченко
Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Тосно» Артем Милевский поделился впечатлениями после матча 17-го тура первенства ФНЛ против «Нефтехимика». Напомним, что его команда победила со счетом 4:2.

«Первый ассист. Люблю свой коллектив, двигаемся в премьерку уверенно», - написал Милевский в своем Instagram. В этом матче в активе нападающего результативная передача. «Тосно» занимает второе место в ФНЛ, имея в активе 35 очков.

First assist👌👌,lublu svoi kollektiv😉👆⚽️,dvigaemsia v prem'erku uverenno

Фото опубликовано timi1010 (@timi1010)

Матч

Тосно - Нефтехимик - 4:2 (1:0)

Голы

Марков 35 (1:0). Марков 50 (2:0). Кива 75 (2:1). Галиулин 82 (3:1). Кутьин 85 (4:1). Чадов 87 (4:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Буйволов, Гарбуз, Аравин, Богаев (Палиенко, 70), Мухаметшин, Галиулин (Причиненко, 89), Чиркин, Марков (Милевский, 78), Заболотный (Кутьин, 68)

Нефтехимик: Самохвалов, Погорельцев, Пытлев (Соболев, 65), Сурков, Кобахидзе, Тараканов, Духнов, Кива (Решетников, 78), Корнилов, Галиакберов (Кортава, 54), Муллин (Чадов, 67)

Предупреждения:

Гарбуз, 42 - Кобахидзе, 38; Корнилов, 56; Соболев, 88

Судья:

Лаша Верулидзе (Россия)

Место и дата

15 октября 16:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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