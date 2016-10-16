«Терек» обыграл «Анжи» в матче молодежных команд
Матч десятого тура молодежного первенства России между «Анжи» и «Тереком» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Терека».
Единственный мяч забил Халид Исмаилов. «Терек» набрал 22 очка и занимает второе место. У «Анжи» 13 очков и девятое место.
Молодежное первенство. 10-й тур
Матч
Анжи (мол) - Терек (мол) - 0:1 (0:1)
Голы
Исмаилов 43 (0:1).
Состав
Анжи (мол): Шафинский, Донцов, Рикматуллаев, Белов, Кузьмин, Агабалаев, Джамалутдинов, Щербак, Магомедов Р., Гайдаров, Саидов
Терек (мол): Гудиев, Шахтиев, Альсултанов, Адамов А., Магомадов, Адамов Б., Исмаилов, Бацуев, Хусаинов, Кадыров Х., Кадыров А.
Место и дата
16 октября 14:30, Анжи-Арена, резервное поле, Онлайн-трансляция
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