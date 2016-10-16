Мирча Луческу: Непонятно, почему уже шестую игру нас судят московские арбитры

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о победе в матче 10-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0) и выразил недовольство судейством в РФПЛ.

- Мне непонятно, почему это уже шестая игра, когда нас судят московские арбитры. В украинском чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом. Еще раз хочу похвалить хозяев, которые провели второй тайм лучше всех команд, которые против нас выходили в этом сезоне, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «Урал» со счетом 2:0. Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Отметим, для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.

Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24 октября в Петербурге против «Оренбурга», 20 октября команда Мирчи Луческу сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. «Урал» 22 октября примет «Спартак».

После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.