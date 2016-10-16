Мирча Луческу: Непонятно, почему уже шестую игру нас судят московские арбитры
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился
мнением о победе в матче 10-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0) и выразил
недовольство судейством в РФПЛ.
- Мне непонятно, почему
это уже шестая игра, когда нас судят московские арбитры. В украинском
чемпионате мою команду постоянно судили киевские арбитры. Сегодня Павлюченко
ударил нашего игрока, и этот момент можно сравнить с эпизодом во вчерашнем
матче, когда необязательно было удалять Кудряшова, не видевшего игрока. Судьи
должны принимать решения в соответствии с увиденным моментом. Еще раз хочу
похвалить хозяев, которые провели второй тайм лучше всех команд, которые против
нас выходили в этом сезоне, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит»
победил «Урал» со счетом 2:0. Голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов.
Отметим, для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он
выступал с 2007 по 2011 год.
Следующий матч в РФПЛ «Зенит» проведет 24
октября в Петербурге против «Оренбурга», 20 октября команда Мирчи Луческу
сыграет на выезде с «Дандолком» в матче группового этапа Лиги Европы. «Урал» 22
октября примет «Спартак».
После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция