Салак может пропустить остаток сезона из-за травмы
Голкипер «Сибири» Александр Салак получил серьезную травму. Не исключено, что он пропустит оставшееся матчи сезона.
Как сообщает «Спортфакт», Салак получил серьезное повреждение в матче со «Спартаком». Он долгое время не сможет помочь своей команде. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но велика вероятность того, что он пропустит весь оставшийся сезон. Окончательный вердикт станет известен после того, как будут проведены консультации с немецкими врачами.
В текущем сезоне 29-летний Александр Салак провел 15 матчей за «Сибирь». Коэффициент надежности- 1,96, процент отраженных бросков - 93,9%.
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