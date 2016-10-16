Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 2Зенит
Хоккей  СКА4 : 1Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург3 : 1Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Салак может пропустить остаток сезона из-за травмы

Максим Кравченко
Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Голкипер «Сибири» Александр Салак получил серьезную травму. Не исключено, что он пропустит оставшееся  матчи сезона.

Как сообщает «Спортфакт», Салак получил серьезное повреждение в матче со «Спартаком». Он долгое время не сможет помочь своей команде. Точные сроки восстановления пока неизвестны, но велика вероятность того, что он пропустит весь оставшийся сезон. Окончательный вердикт станет известен после того, как будут проведены консультации с немецкими врачами.

В текущем сезоне 29-летний Александр Салак провел 15 матчей за «Сибирь».  Коэффициент надежности- 1,96, процент отраженных бросков - 93,9%.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Головков: В матче против СКА моя позиционная ошибка привела к голуЗащитник «Витязя» Игорь Головков поделился мнением об итогах первого периода в матче с петербургским СКА.Кирилл Фастовский: «Сибирь» - банкрот? Я не могу комментировать ерундуГенеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал информацию о банкротстве клуба. Он дал понять, что это не соответствует действительности.СКА – «Витязь». ОнлайнВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и подмосковный «Витязь».Да Коста не поможет ЦСКА в выездной серии из-за травмыФорвард ЦСКА Стефан Да Коста не сыграет в выездной серии из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе московских армейцев.СКА - «Витязь». Коскинен - в воротах, Херсли впервые сыграет за армейцевТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».Петр Воробьев: От Ковальчука в СКА очень многое зависитГлавный тренер «СКА-Нева» Петр Воробьев поделился впечатлениями от работы с главной командой питерских армейцев.Вячеслав Буцаев: Готовились к игре с лидером Восточной конференцииГлавный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Авангардом».Федор Канарейкин: Начали с того, что «привезли» себе три удаленияГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры с ХК «Сочи».Владимир Юрзинов: Считаю, что с «Ак Барсом» играли достойноГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча своей команды с «Ак Барсом».Вячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меняВячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меняС недавних времен раздевалка ЦСКА после матчей ожила – игроки охотно общаются с журналистами.Александр Андриевский: Здорово, что проявили характер и выигралиГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу дальневосточного клуба в матче с «Ладой».Крэйг Вудкрофт: В буллитах может случиться все, и сегодня повезло намГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Северсталью».Григорий Панин: Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игруЗащитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал победу армейцев над рижским «Динамо».Петерис Скудра: Рад, что смогли шесть голов забитьГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу нижегородцев над новокузнецким «Металлургом».КХЛ. «Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь», ЦСКА выиграл у «Динамо» (Р) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибетсяПосле поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.Дмитрий Квартальнов: В концовке нам реально повезлоПосле победы над рижским «Динамо» (3:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о трудностях в матче и причинах успеха.Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» по буллитамХоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.Не кидайте шайбы в ФастаНе кидайте шайбы в ФастаПосле разгрома минского «Динамо» армейцы столкнулись с отчаянным сопротивлением динамовцев рижских.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Кузню»Хоккеисты «Торпедо» уверенно переиграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.

Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
Александр Салак
Александр Салаквсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение