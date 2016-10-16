Садьо Мане: Клопп хотел меня купить, когда был тренером «Боруссии»
Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хотел его приобрести, когда еще был тренером в «Боруссии».
«До переезда сюда у меня уже была встреча с ним,
когда он работал с дортмундской «Боруссией». Я тогда выступал за
«Ред Булл» из Зальцбурга, и он пытался приобрести меня — но ничего не
вышло, и такое случается в футболе».
«Он хороший тренер и тот, кто любит своих игроков. В конце прошлого сезона он позвонил мне и сказал, что хочет видеть меня в «Ливерпуле». Я сразу же ответил ему согласием. Это было правильное время и правильный тренер для меня. Я очень счастлив быть здесь», - сказал Мане.
Напомним, полузащитник перешел из «Саутгемптона» в
минувшее трансферное окно. Трансфер 24-летнего сенегальца обошелся «Ливерпулю» в 36 миллионов евро.