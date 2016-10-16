Энди Маррэй: Я верю, что смогу закончить год на первом месте в рейтинге

Вторая ракетка мира Энди Маррэй после победы на турнире серии «Мастерс» в Шанхае заявил, что рассчитывает завершить год на первом месте в рейтинге ATP.

«Я чувствовал, что на этой неделе играл лучше, чем на предыдущей. Во всех матчах у меня проходили чистые удары.

Я верю, что смогу подняться на первое место. Я действительно так считаю. Последние несколько месяцев утвердили меня в этом. Я сделаю для этого все возможное, потому что другого такого шанса у меня может не быть», – приводит слова британца официальный сайт ATP.

После победы в Шанхае отставание Маррэя от первой ракетки мира Новака Джоковича сократилось до 915 очков. До конца сезона Маррэй сыграет еще на трех турнирах.

Напомним, в финале Маррэй победил испанца Роберто Баутисту Агута (7:6 (7:1), 6:1). Матч продолжался 1 час 37 минут.

Этот титул стал для британца шестым в сезоне, 13-м на турнирах серии «Мастерс» и 41-м в карьере.