Да Коста не поможет ЦСКА в выездной серии из-за травмы
Форвард ЦСКА Стефан Да Коста не сыграет в выездной серии из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе московских армейцев.
«Да Коста получил
повреждение в матче с рижским «Динамо», поэтому в третьем периоде он на лёд не
выходил. Хоккеисту предстоит пройти подробное медицинское обследование, у него
повреждена верхняя часть тела. На выезд с командой он не полетел, точные сроки
восстановления станут известны по итогам медицинского осмотра», — цитирует
представителя пресс-службы «Чемпионат.com».
В текущем сезоне 27-летний Стефан Да Коста провел 17 матчей за ЦСКА и заработал 11 (5+6) очков. На следующей неделе ЦСКА в выездной серии сыграет с «Авангардом», «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом».
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