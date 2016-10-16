Да Коста не поможет ЦСКА в выездной серии из-за травмы

Форвард ЦСКА Стефан Да Коста не сыграет в выездной серии из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе московских армейцев.

«Да Коста получил повреждение в матче с рижским «Динамо», поэтому в третьем периоде он на лёд не выходил. Хоккеисту предстоит пройти подробное медицинское обследование, у него повреждена верхняя часть тела. На выезд с командой он не полетел, точные сроки восстановления станут известны по итогам медицинского осмотра», — цитирует представителя пресс-службы «Чемпионат.com».

В текущем сезоне 27-летний Стефан Да Коста провел 17 матчей за ЦСКА и заработал 11 (5+6) очков. На следующей неделе ЦСКА в выездной серии сыграет с «Авангардом», «Сибирью» и новокузнецким «Металлургом».