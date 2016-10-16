Вадим Скрипченко: К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибок
После поражения от «Зенита» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.
- Конечно, поражение не может радовать, поэтому есть разочарование, особенно от тех моментов, которые мы не смогли реализовать. Если бы счет стал 1:1, неизвестно, чем бы все закончилось. Зенит более классная команда, имеет набор хороших исполнителей. Хочу отметить дебют Сережи Подоксенова, на которого тренерский штаб возлагает надежды. К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибок. Команды высокого уровня нас за них наказывают. Победа «Зенита» абсолютно заслуженная. Мне бы хотелось, чтобы в ближайших матчах мы действовали так, как сегодня играли во втором тайме.
- По всей видимости, он подвернул голеностоп. Подробная информация будет позже, но пока Пабло испытывает дискомфорт.
- Как оцените работу арбитров?
- Я не считаю, что тренер должен об этом говорить. Судьи тоже люди, случаются ошибки. Сегодня «Зенит» выиграл по игре, поэтому искать проблему в судьях не стоит.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция