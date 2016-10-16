Вадим Скрипченко: К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибок

После поражения от «Зенита» главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко ответил на вопросы журналистов, отмечает наш корреспондент Данил Паливода.

- Конечно, поражение не может радовать, поэтому есть разочарование, особенно от тех моментов, которые мы не смогли реализовать. Если бы счет стал 1:1, неизвестно, чем бы все закончилось. Зенит более классная команда, имеет набор хороших исполнителей. Хочу отметить дебют Сережи Подоксенова, на которого тренерский штаб возлагает надежды. К сожалению, продолжается чехарда нелепых ошибок. Команды высокого уровня нас за них наказывают. Победа «Зенита» абсолютно заслуженная. Мне бы хотелось, чтобы в ближайших матчах мы действовали так, как сегодня играли во втором тайме.

- Серьезная травма у Фонтанелло?

- По всей видимости, он подвернул голеностоп. Подробная информация будет позже, но пока Пабло испытывает дискомфорт.

- Как оцените работу арбитров?

- Я не считаю, что тренер должен об этом говорить. Судьи тоже люди, случаются ошибки. Сегодня «Зенит» выиграл по игре, поэтому искать проблему в судьях не стоит.