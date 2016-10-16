Роберто Баутиста Агут: Маррэй делает все, чтобы догнать Джоковича
Испанский теннисист
Роберто Баутиста Агут после поражения от Энди Маррэя в финале турнира серии «Мастерс»
в Шанхае оценил шансы британца стать первым номером рейтинга ATP и оценил свою игру на этой неделе.
«Энди делает все, чтобы догнать Новака. Если он продолжит так играть и работать и дальше… Он действительно нацелен на первое место.
Я постараюсь извлечь уроки из успешного выступления на этой неделе. Все идет хорошо», – приводит слова испанца официальный сайт ATP.
В новом рейтинге ATP Баутиста Агут поднимется на 13-е место в Чемпионской гонке ATP. Теперь отставание от занимающего восьмое место австрийца Доминика Тима составляет 865 очков.
Напомним, первая восьмерка выступит на итоговом турнире года в Лондоне, который пройдет с 13 по 20 ноября.
Добавим, что финальный матч в Шанхае продолжался 1 час 37 минут. Маррэй одержал победу в двух сетах (7:6 (7:1), 6:1).
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Маррэй Э. (Великобритания) - 6:7, 1:6
Место и дата
16 октября 11:30, , Онлайн-трансляция