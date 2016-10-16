«Автодор» уступил «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Цмоки-Минск» и «Автодором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 89:83.
В составе минчан самым результативным стал Лаймонас Киселюс, который набрал 22 очка. У «Автодора» 23 очка в активе Николаса Миннерата.
Белорусский клуб с одной победой в двух матчах занимает пятое место. «Автодор» идет третьим с одной победой и двумя поражениями.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Цмоки-Минск - Автодор - 89:83
Место и дата
16 октября 15:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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