Окслейд-Чемберлен: В конце сезона переосмыслю свое положение в команде

Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намекнул, что по окончании сезона может перебраться в другой клуб.

«Я солгу, если скажу, что не переживаю из-за недостаточного игрового времени. Будучи футболистом, ты хочешь играть в каждом матче, и я не рад, когда не играю, как и любой другой на лавке запасных. Думаю, я приближаюсь к стадии своей карьеры, когда должен играть в футбол более регулярно, однако я сосредоточен исключительно на выступлении «Арсенал» и том, чтобы пробиться в основу при возможности.



Иногда в твоей карьере наступает момент, когда ты должен переосмыслить свое положение и подумать: А здесь ли я должен быть? Я сделаю это в конце сезона, а там будет видно», - сказал Окслейд-Чемберлен.





