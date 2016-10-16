Окслейд-Чемберлен: В конце сезона переосмыслю свое положение в команде
Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен намекнул, что по окончании сезона может перебраться в другой клуб.
«Я солгу, если скажу, что не переживаю из-за
недостаточного игрового времени. Будучи футболистом, ты хочешь играть в каждом
матче, и я не рад, когда не играю, как и любой другой на лавке запасных. Думаю,
я приближаюсь к стадии своей карьеры, когда должен играть в футбол более
регулярно, однако я сосредоточен исключительно на выступлении
«Арсенал» и том, чтобы пробиться в основу при возможности.
Иногда в твоей карьере наступает момент, когда ты
должен переосмыслить свое положение и подумать: А здесь ли я должен быть? Я
сделаю это в конце сезона, а там будет видно», - сказал Окслейд-Чемберлен.
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