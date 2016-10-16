Игорь Ефремов: Случившееся в Воронеже отправляет нас в футбольный «каменный век»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о реакции лиги на беспорядки, которые произошли на Центральном стадионе профсоюзов в Саранске во время матча 17-го тура «Факел» – «Динамо» (2:1).

«Случившееся в Воронеже – вопиющий факт, отправляющий нас прямиком обратно в футбольный «каменный век». Мириться с этим нельзя и, что самое важное, нельзя допускать, чтобы такое повторялось.

Мы соберем и скрупулезно проанализируем всю информацию, связанную со случившимся и в целом с обеспечением безопасности на Центральном стадионе профсоюзов, включая записи камер видеонаблюдения. Недочеты и прямые ошибки были допущены во многих аспектах, связанных с организацией матча.

Существуют и проблемы во взаимопонимании между организаторами матча и правоохранительными органами, которые также необходимо решить. Кроме того, в связи со случившимся стоит говорить и о самосознании болельщиков, участвовавших в беспорядках, и их моральном облике.

Вся собранная информация будет использована и самой лигой для предупреждения подобного в будущем, и передана в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а также правоохранительным органам Воронежской области и ответственным за работу с болельщиками в клубах для выявления виновников беспорядков. На мой взгляд, наказание должно быть максимально жестким», – приводит слова Ефремова официальный сайт ФНЛ.

Напомним, во втором тайме фанаты «Динамо» зажгли петарды и кинули их в сторону трибун болельщиков «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами. По итогам беспорядков были задержаны девять человек.