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Игорь Ефремов: Случившееся в Воронеже отправляет нас в футбольный «каменный век»

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  ФНЛКомментарии

Президент ФНЛ Игорь Ефремов высказался о реакции лиги на беспорядки, которые произошли на Центральном стадионе профсоюзов в Саранске во время матча 17-го тура «Факел» – «Динамо» (2:1).

«Случившееся в Воронеже – вопиющий факт, отправляющий нас прямиком обратно в футбольный «каменный век». Мириться с этим нельзя и, что самое важное, нельзя допускать, чтобы такое повторялось.

Мы соберем и скрупулезно проанализируем всю информацию, связанную со случившимся и в целом с обеспечением безопасности на Центральном стадионе профсоюзов, включая записи камер видеонаблюдения. Недочеты и прямые ошибки были допущены во многих аспектах, связанных с организацией матча.

Существуют и проблемы во взаимопонимании между организаторами матча и правоохранительными органами, которые также необходимо решить. Кроме того, в связи со случившимся стоит говорить и о самосознании болельщиков, участвовавших в беспорядках, и их моральном облике.

Вся собранная информация будет использована и самой лигой для предупреждения подобного в будущем, и передана в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, а также правоохранительным органам Воронежской области и ответственным за работу с болельщиками в клубах для выявления виновников беспорядков. На мой взгляд, наказание должно быть максимально жестким», – приводит слова Ефремова официальный сайт ФНЛ.

Напомним, во втором тайме фанаты «Динамо» зажгли петарды и кинули их в сторону трибун болельщиков «Факела». После этого зрители начали забрасывать друг друга пластиковыми креслами. По итогам беспорядков были задержаны девять человек.

Матч

Факел - Динамо - 2:1 (1:1)

Голы

Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 71 (2:1).

Состав

Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 81), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 78), Зотов (Луценко, 89), Панченко, Бечирай, Маркелов

Предупреждения:

Иванов, 57; Шахов, 61 - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 76

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция

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