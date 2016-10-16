«Мидлсбро» дома уступил «Уотфорду»
Матч восьмого тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Уотфордом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Уотфорда».
Единственный мяч на 54-й минуте дальним ударом не без помощи рикошета забил Хосе Холебас.
«Уотфорд» набрал 11 очков и занимает девятое место в чемпионате Англии. У «Мидлсбро» шесть очков и 17-е место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
Матч
Мидлсбро - Уотфорд - 0:1 (0:0)
Голы
Холебас 54 (0:1).
Состав
Мидлсбро: Вальдес, Барраган (Айяла, 70), Френд, Гибсон, Чемберс, Рамирес, Форшоу, Даунинг, де Рон (Роудс, 89), Стуани (Траоре, 69), Негредо
Уотфорд: Гомес, Прёдль, Холебас, Кабул, Бритос (Кабаселе, 85), Капу, Перейра, Бехрами, Амрабат (Суньига, 72), Саксесс (Уотсон, 88), Дини
Предупреждения:
Барраган, 21; Стуани, 38; Рамирес, 42; де Рон, 74 - Амрабат, 65
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
16 октября 15:30, Риверсайд, Онлайн-трансляция