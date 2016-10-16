Николай Заболотный: «Зенит» играл хорошо, а нам чуточку не повезло
Голкипер «Урала» Николай Заболотный прокомментировал поражение своей команды от «Зенита» (0:2) в матче десятого тура чемпионата России.
«Конечно, мы хотели рассчитывать на большее, но у «Зенита» в первом тайме было большое преимущество, и они забили гол. А далее соперник начал играть по счету, ловя на контратаках. В принципе, «Зенит», не сказал бы, что чем-то впечатлил. Это организованная команда, которая играла хорошо, но нам чуточку не повезло», - приводит слова Заболотного «Р-Спорт».
Напомним, голами отметились Олег Шатов и Артур Юсупов. Для Шатова этот гол стал первым в ворота «Урала», за который он выступал с 2007 по 2011 год.
После 10 туров «Зенит» с 22 очками занимает второе место в РФПЛ, уступая «Спартаку» по количеству побед. «Урал» с 9 очками – на 11-м месте.
Матч
Голы
Шатов 22 (0:1). Юсупов 89 (0:2).
Состав
Урал: Заболотный, Кулаков, Панков, Фонтанелло (Динга, 79), Данцев, Фидлер, Емельянов (Жуков, 76), Подоксёнов, Чантурия (Ставпец, 56), Павлюченко, Лунгу
Зенит: Лодыгин, Ломбертс, Анюков, Нету, Кришито, Витсель, Хави Гарсия (Маурисио, 87), Жулиано (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 75), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Павлюченко, 55 - Дзюба, 55; Нету, 69
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция