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Цибулкова выиграла титул в Линце

Антон Липкин
Антон Липкин
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Десятая ракетка мира Доминика Цибулкова стала победительницей турнира в Линце. В финале 27-летняя словацкая теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии (6:3, 7:5).

Этот титул стал для Цибулковой третьим в сезоне и седьмым в карьере. Ранее в этом году она побеждала в Катовице и Истборне. Также она доходила до финала в Акапулько, Мадриде и Ухане.

24-летняя Голубич во второй раз в карьере дошла до финала турнира WTA. В июле этого года она выиграла турнир в Гштааде.

Линц (Австрия)

Турнир серии International Generali Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Доминика Цибулкова (Словакия, 2 WC) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 7:5

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