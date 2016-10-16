Цибулкова выиграла титул в Линце
Десятая ракетка мира
Доминика Цибулкова стала победительницей турнира в Линце. В финале 27-летняя
словацкая теннисистка выиграла у Виктории Голубич из Швейцарии (6:3, 7:5).
Этот титул стал для Цибулковой третьим в сезоне и седьмым в карьере. Ранее в этом году она побеждала в Катовице и Истборне. Также она доходила до финала в Акапулько, Мадриде и Ухане.
24-летняя Голубич во второй раз в карьере дошла до финала турнира WTA. В июле этого года она выиграла турнир в Гштааде.
Линц (Австрия)
Турнир серии International Generali Ladies Linz
Призовой фонд 226 750
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Доминика Цибулкова
(Словакия, 2 WC) – Виктория Голубич (Швейцария) –
6:3, 7:5
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