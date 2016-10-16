Петр Ян: Шлеменко должен победить Гроува
Известный российский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что верит в победу Александра Шлеменко в поединке против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.
- Обязательно буду смотреть этот бой. Верю в победу Александра Шлеменко.
- Гроув
- высокий боец и неудобный для россиянина.
Будут ли проблемы у Александра с
функциональной подготовкой?
- Не думаю, что возникнут проблемы с ростом соперника. А по поводу функциональной подготовки - у Гроува она не лучше. Шлеменко должен победить.
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