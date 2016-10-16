Петр Ян: Шлеменко должен победить Гроува

Известный российский боец смешанного стиля Петр Ян заявил, что верит в победу Александра Шлеменко в поединке против Кендалла Гроува на турнире Bellator 162, который состоится 22 октября рано утром по московскому времени.

- Обязательно буду смотреть этот бой. Верю в победу Александра Шлеменко.

- Гроув - высокий боец и неудобный для россиянина. Будут ли проблемы у Александра с функциональной подготовкой?

- Не думаю, что возникнут проблемы с ростом соперника. А по поводу функциональной подготовки - у Гроува она не лучше. Шлеменко должен победить.