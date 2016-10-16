Гол Кулишева на последней минуте принес «Динамо СПб» победу над «Солярисом»
Петербургское «Динамо» в матче второго дивизиона зоны «Запад» обыграло «Солярис» из Москвы со счетом 2:1.
В составе динамовцев дубль сделал Артем Кулишев, у «Соляриса» отличился Виктор Земченков.
Напомним, следующий матч «Динамо СПб» сыграет в Иваново против «Текстильщика», «Солярис» примет тверскую «Волгу».
После 13 туров «Динамо СПб» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками, «Солярис», набрав 20 очков, располагается на 5-м месте.
Матч
Динамо СПб - Солярис - 2:1 (0:0)
Место и дата
16 октября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция
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