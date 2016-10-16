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Гол Кулишева на последней минуте принес «Динамо СПб» победу над «Солярисом»

Евгений Нарижный
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Петербургское «Динамо» в матче второго дивизиона зоны «Запад» обыграло «Солярис» из Москвы со счетом 2:1.

В составе динамовцев дубль сделал Артем Кулишев, у «Соляриса» отличился Виктор Земченков.

Напомним, следующий матч «Динамо СПб» сыграет в Иваново против «Текстильщика», «Солярис» примет тверскую «Волгу».

После 13 туров «Динамо СПб» возглавляет турнирную таблицу с 30 очками, «Солярис», набрав 20 очков, располагается на 5-м месте.

Матч

Динамо СПб - Солярис - 2:1 (0:0)

Место и дата

16 октября 15:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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