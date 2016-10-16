Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Урал0 : 2Зенит
Хоккей  СКА4 : 1Витязь
Футбол  Вильярреал- : -Сельта
Футбол  Оренбург3 : 1Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Футбол  Кьево- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кирилл Фастовский: «Сибирь» - банкрот? Я не могу комментировать ерунду

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал информацию о банкротстве клуба. Он дал понять, что это не соответствует действительности.

- Что с финансовой составляющей клуба?

- Нормально все с финансами. Дело сейчас не в деньгах, а чисто в спортивной составляющей.

- Говорилось о том, что «Сибирь» стала банкротом…

- Я не могу комментировать всякую ерудну.

- То есть это слухи?

- Давайте разбираться. Я говорил, что клуб банкрот? Нет. А отвечать я могу только слова, сказанные мной лично, - цитирует Фастовского «Спортфакт».

Напомним, что в последнем матче «Сибирь» по буллитам уступила «Спартаку» (1:2 Б). Ранее сообщалось, что голкипер команды Александр Салак может пропустить остаток сезона.

Матч

Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).

Победный буллит:

Васильев - 2:1.

Место и дата

15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игорь Головков: В матче против СКА моя позиционная ошибка привела к голуЗащитник «Витязя» Игорь Головков поделился мнением об итогах первого периода в матче с петербургским СКА.СКА – «Витязь». ОнлайнВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и подмосковный «Витязь».Да Коста не поможет ЦСКА в выездной серии из-за травмыФорвард ЦСКА Стефан Да Коста не сыграет в выездной серии из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе московских армейцев.Салак может пропустить остаток сезона из-за травмыГолкипер «Сибири» Александр Салак получил серьезную травму. Не исключено, что он пропустит оставшееся матчи сезона.СКА - «Витязь». Коскинен - в воротах, Херсли впервые сыграет за армейцевТренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».Петр Воробьев: От Ковальчука в СКА очень многое зависитГлавный тренер «СКА-Нева» Петр Воробьев поделился впечатлениями от работы с главной командой питерских армейцев.Вячеслав Буцаев: Готовились к игре с лидером Восточной конференцииГлавный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Авангардом».Федор Канарейкин: Начали с того, что «привезли» себе три удаленияГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры с ХК «Сочи».Владимир Юрзинов: Считаю, что с «Ак Барсом» играли достойноГлавный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча своей команды с «Ак Барсом».Вячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меняВячеслав Основин: Икона в раздевалке оберегает меняС недавних времен раздевалка ЦСКА после матчей ожила – игроки охотно общаются с журналистами.Александр Андриевский: Здорово, что проявили характер и выигралиГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу дальневосточного клуба в матче с «Ладой».Крэйг Вудкрофт: В буллитах может случиться все, и сегодня повезло намГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Северсталью».Григорий Панин: Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игруЗащитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал победу армейцев над рижским «Динамо».Петерис Скудра: Рад, что смогли шесть голов забитьГлавный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу нижегородцев над новокузнецким «Металлургом».КХЛ. «Спартак» по буллитам обыграл «Сибирь», ЦСКА выиграл у «Динамо» (Р) и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Нормундс Сейейс: Знать бы заранее, кто у нас ошибетсяПосле поражения от ЦСКА (2:3) главный тренер рижского «Динамо» Нормундс Сейейс посетовал на ошибки своих игроков, которые не позволяют побеждать.Дмитрий Квартальнов: В концовке нам реально повезлоПосле победы над рижским «Динамо» (3:2) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о трудностях в матче и причинах успеха.Минское «Динамо» одержало победу над «Северсталью» по буллитамХоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.Не кидайте шайбы в ФастаНе кидайте шайбы в ФастаПосле разгрома минского «Динамо» армейцы столкнулись с отчаянным сопротивлением динамовцев рижских.Дубль Эштона помог «Торпедо» разгромить «Кузню»Хоккеисты «Торпедо» уверенно переиграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.

Сибирь
Сибирькалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение