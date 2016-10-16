Кирилл Фастовский: «Сибирь» - банкрот? Я не могу комментировать ерунду
Генеральный менеджер
«Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал информацию о банкротстве
клуба. Он дал понять, что это не соответствует действительности.
- Что с финансовой составляющей клуба?
- Нормально все
с финансами. Дело сейчас не в деньгах, а чисто в спортивной составляющей.
- Говорилось о
том, что «Сибирь» стала банкротом…
- Я не могу
комментировать всякую ерудну.
- То есть это
слухи?
- Давайте
разбираться. Я говорил, что клуб банкрот? Нет. А отвечать я могу только слова,
сказанные мной лично, - цитирует Фастовского «Спортфакт».
Матч
Спартак - Сибирь - 2:1 Б. (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Шалунов (Полашек), 30:01 (0:1 - бол.). Лещенко (Глазачев, Гилрой), 58:14 (1:1).
Победный буллит:
Васильев - 2:1.
Место и дата
15 октября 13:00, МСА Лужники, Онлайн-трансляция