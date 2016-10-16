Кирилл Фастовский: «Сибирь» - банкрот? Я не могу комментировать ерунду

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал информацию о банкротстве клуба. Он дал понять, что это не соответствует действительности.

- Что с финансовой составляющей клуба?

- Нормально все с финансами. Дело сейчас не в деньгах, а чисто в спортивной составляющей.

- Говорилось о том, что «Сибирь» стала банкротом…

- Я не могу комментировать всякую ерудну.

- То есть это слухи?

- Давайте разбираться. Я говорил, что клуб банкрот? Нет. А отвечать я могу только слова, сказанные мной лично, - цитирует Фастовского «Спортфакт».

Напомним, что в последнем матче «Сибирь» по буллитам уступила «Спартаку» (1:2 Б). Ранее сообщалось, что голкипер команды Александр Салак может пропустить остаток сезона.